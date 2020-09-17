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INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY III

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/12/2020 : 50.000.000 €
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26/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY III

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 September 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/12/2020
20190667
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY III
INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A replenishment of EUR 50 million from the Investment Facility (IF) to co-finance climate-friendly investments by the private sector in countries in sub-Saharan Africa, the Caribbean and the Pacific (ACP) on a pari passu basis with the European Development Finance Institutions and Agence Française de Développment, following the initial funding of EUR 50 million under project 2010-0525.

The project has a double objective. The first objective is the financing of individual debt, equity and/or guarantees for climate-friendly investments by the private sector in African, Caribbean and Pacific (ACP) states on a pari passu basis with the European Development Finance Institutions (EDFIs) and the Agence Française de Développment (AFD). The second objective is strengthening cooperation between the EIB and eligible EDFIs and the AFD.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
26/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY III

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY III
Datum der Veröffentlichung
26 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132318111
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190667
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Afrika, Karibik und Pazifik
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY III
Datenblätter
INTERACT CLIMATE CHANGE FACILITY III

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen