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DOROTHEA INVESTMENT VEHICLE

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 30.000.000 €
Energie : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/08/2020 : 15.000.000 €
5/08/2020 : 15.000.000 €
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20/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DOROTHEA INVESTMENT VEHICLE
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30/10/2020 - DOROTHEA INVESTMENT VEHICLE
Zugehörige Pressemitteilungen
Netherlands: EU support for Dutch district heating projects

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 März 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/08/2020
20190659
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DOROTHEA INVESTMENT VEHICLE
ASPER INVESTMENT MANAGEMENT LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 350 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns an investment vehicle targeting equity investments in district heating projects. Structured as a fund it will invest in a non-blindpool of exclusive projects focused on Dutch heat networks.

The operation will contribute to the reduction of air pollution levels and the improvement of public health. The investment will improve living conditions and will ensure alignment with the EU standards, as well as help to build up economic and social resilience, with a priority on efficiency improvements.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Fund's environmental and social aspects will be assessed during appraisal to ensure compliance with EIB's Environmental and Social Standards, EU's and national legislation. Additionally, the review will also concern the capacity of the Fund Manager to assess and monitor environmental and social risks and impacts.

The Fund Manager will have to take all measures to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the Fund will be tendered in line with the relevant applicable EU procurement legislation.

Weitere Unterlagen
20/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DOROTHEA INVESTMENT VEHICLE
30/10/2020 - DOROTHEA INVESTMENT VEHICLE
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Zugehörige Pressemitteilungen
Netherlands: EU support for Dutch district heating projects

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DOROTHEA INVESTMENT VEHICLE
Datum der Veröffentlichung
20 Aug 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130180670
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190659
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - DOROTHEA INVESTMENT VEHICLE
Datum der Veröffentlichung
29 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134659710
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190659
Letzte Aktualisierung
30 Oct 2020
Sektor(en)
Energie
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
DOROTHEA INVESTMENT VEHICLE
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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