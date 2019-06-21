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LORAX CAPITAL PARTNERS FUND II

Unterzeichnung(en)

Betrag
18.790.570,55 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 18.790.570,55 €
Unterzeichnungsdatum
30/09/2020 : 18.790.570,55 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Ägypten: EIB beteiligt sich mit 22 Millionen US-Dollar an erster Zeichnungsrunde des LCP Fund II
Übergeordnetes Projekt
ERI RISK CAPITAL FACILITY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Oktober 2019
Projektstatus
Referenz
Genehmigt | 22/10/2019
20190621
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LORAX CAPITAL PARTNERS FUND II
SPECIAL PURPOSE ENTITY(IES)/FUND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 22 million (EUR 20 million)
USD 250 million (EUR 225 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns an equity participation of up to USD 22 million in Lorax Capital Partners (LCP) Fund II - a generalist, closed-ended private equity fund targeting primarily investments in SMEs and mid-market companies in Egypt.

The investment strategy will build on the one that has been implemented for the predecessor fund. LCP fund II will seek to build a portfolio of private equity investments in growing and profitable companies run by experienced and credible management teams.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund will operate in line with the EIB's environmental and social standards.

N/A

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen