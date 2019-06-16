SMALL-SCALE SOLAR PROGRAM IN SSA

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Energie - Energieversorgung
The operation concerns the financing of the sub-Saharan investment programme of the Promoter for small-scale solar electrification: (i) solar photovoltaic (PV) with battery storage to power a mini-grid in Comoros, and (ii) a small solar PV project with battery storage in Chad.
The electrification programme can be expected to generate a significant, positive development impact, but providing sustainable, and reliable electricity to populations and social infrastructure facilities that have currently no access to reliable electricity supply and are thereby reliant on expensive and polluting back-up alternatives. At the same time, these projects are situated in difficult environments, due to the low capacity and financial situation of the off-takers, as well as the nascent and untested regulatory settings.
The operation is expected to have overall positive environmental and social impact by providing clean energy to populations that are currently un-served or under-served by the grid and thereby mostly reliant on expensive and polluting electricity generation from fossil fuels. If the project was located within the EU it would fall under Annex II of the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, requiring the competent authorities to determine whether an environmental impact assessment (EIA) is required. In line with the applicable local legislations, environmental and social (E&S) studies have been prepared for both plants. The E&S process will be assessed in light of the Bank's environmental and social standards. The Bank will also assess the Promoter's capacity, approach and procedures to implement the project in line with the Bank's environmental and social standards.
The Bank will require the Promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.