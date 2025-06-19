Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
RURAL FINANCE AND DEVELOPMENT ETHIOPIA

Unterzeichnung(en)

Betrag
110.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Äthiopien : 110.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 110.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/01/2026 : 110.000.000 €
RURAL FINANCE AND DEVELOPMENT ETHIOPIA
RURAL FINANCE AND DEVELOPMENT ETHIOPIA
25/06/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RURAL FINANCE AND DEVELOPMENT ETHIOPIA

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 März 2025
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/01/2026
20190606
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RURAL FINANCE AND DEVELOPMENT ETHIOPIA
ACCEPTABLE BANK(S),DEVELOPMENT BANK OF ETHIOPIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 110 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the agri-food/bioeconomy sector and rural development sector in support of the EU's Multiannual Indicative Programme (and in particular the Green Growth pillar under the Green Deal Priority Area) and IFAD's third Rural Financial Intermediation Programme. The EIB will provide a Multiple Beneficiary Intermediated Loan (MBIL) to the Federal Democratic Republic of Ethiopia to be on-lent by the Development Bank of Ethiopia (DBE) to final beneficiaries (small-holder farmers) either via Micro-finance Institutions (MFI), Rural Savings and Credit Cooperatives (RUSACCO's) or their Cooperative Unions.

The objective is to increase access to finance for rural households, particularly smallholder farmers and women, and to establish sustainable rural financial institutions. Additional positive impacts expected from the project include enhanced productivity and value addition, leading to higher incomes and employment. Consequently, it will contribute to improved food security.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation is expected to contribute to climate action, particularly in supporting resilience of rural communities to adverse weather events (e.g. droughts, floods, pests) thus contributing importantly to adaptation objectives. Furthermore final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Following standard EIB procedures for intermediated lending, the EIB will require participating intermediaries to take all the requisite measures to ensure that the procurement by the final beneficiaries is undertaken in line with applicable national and EU legislation, including the EIB Guide to Procurement.

Kommentar(e)

The project is expected to contribute towards the achievement of SDGs 1 (No Poverty), 2 (Zero Hunger), 5 (Gender Equality and Empowerment), 8 (Decent Work and Economic Growth), 10 ? Reduced Inequalities, 13- Climate Action and 17 -Partnership and Goals; to which both the EU and the EIB are fully committed.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
19 Juni 2025
5 Januar 2026
25/06/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RURAL FINANCE AND DEVELOPMENT ETHIOPIA
RURAL FINANCE AND DEVELOPMENT ETHIOPIA
RURAL FINANCE AND DEVELOPMENT ETHIOPIA

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RURAL FINANCE AND DEVELOPMENT ETHIOPIA
Datum der Veröffentlichung
25 Jun 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
239990371
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190606
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Äthiopien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
25/06/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RURAL FINANCE AND DEVELOPMENT ETHIOPIA
RURAL FINANCE AND DEVELOPMENT ETHIOPIA
RURAL FINANCE AND DEVELOPMENT ETHIOPIA

