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MERIDIAM GREEN IMPACT GROWTH FUND (GIGF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 35.000.000 €
Energie : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/12/2020 : 2.500.000 €
7/12/2020 : 2.500.000 €
7/12/2020 : 2.500.000 €
7/12/2020 : 2.500.000 €
7/12/2020 : 15.000.000 €
7/12/2020 : 15.000.000 €
7/12/2020 : 15.000.000 €
7/12/2020 : 15.000.000 €
Andere Links
Related public register
24/05/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MERIDIAM GREEN IMPACT GROWTH FUND (GIGF)
Related EFSI register
04/07/2020 - MERIDIAM GREEN IMPACT GROWTH FUND (GIGF)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 November 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/12/2020
20190596
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MERIDIAM GREEN IMPACT GROWTH FUND (GIGF)
MERIDIAM SAS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation concerns the equity participation into Meridiam GIGF, which will invest into SMEs operating in the sectors of energy transition, clean mobility, circular economy, and sustainable cities and communities.

Meridiam GIGF's will predominantly make long-term equity and quasi-equity investments. To be able to monitor and manage the investment risks, the fund will seek to acquire minority or majority stakes in companies with a strong corporate governance.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The EIB will ensure that Meridiam GIGF's operational guidelines comply with its social and environmental standards.

Since the Fund is only investing in private companies, it has been assessed that it is not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the appraisal, the EIB were to conclude otherwise, the Fund will have to ensure that all contracts for the implementation of the projects financed are in line with EIB's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
24/05/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MERIDIAM GREEN IMPACT GROWTH FUND (GIGF)
04/07/2020 - MERIDIAM GREEN IMPACT GROWTH FUND (GIGF)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MERIDIAM GREEN IMPACT GROWTH FUND (GIGF)
Datum der Veröffentlichung
24 May 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126602277
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190596
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - MERIDIAM GREEN IMPACT GROWTH FUND (GIGF)
Datum der Veröffentlichung
3 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131794512
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190596
Letzte Aktualisierung
4 Jul 2020
Sektor(en)
Energie
Länder
Frankreich, EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
24/05/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MERIDIAM GREEN IMPACT GROWTH FUND (GIGF)
Related EFSI register
04/07/2020 - MERIDIAM GREEN IMPACT GROWTH FUND (GIGF)
Andere Links
Übersicht
MERIDIAM GREEN IMPACT GROWTH FUND (GIGF)
Datenblätter
MERIDIAM GREEN IMPACT GROWTH FUND (GIGF)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen