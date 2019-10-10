Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

NEOENERGIA GREEN ENERGY FL

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Brasilien : 250.000.000 €
Energie : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/12/2019 : 250.000.000 €
Andere Links
Related public register
21/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEOENERGIA CLIMATE ACTION FL
Zugehörige Pressemitteilungen
25. UN-Klimagipfel: EIB und Iberdrola unterzeichnen zwei Finanzierungsvereinbarungen über 690 Millionen Euro für Erneuerbare-Energien-Projekte in Brasilien und die Digitalisierung von Stromnetzen in Spanien
Related sub-project
BRAZILIAN WIND PORTFOLIO (NEOENERGIA FL I)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Oktober 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/12/2019
20190576
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NEOENERGIA GREEN ENERGY FL
NEOENERGIA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
EUR 500 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a Framework Loan to finance renewable energy projects in Brazil, promoted by Neoenergia.

The project is expected to contribute to the External Lending Mandate 2014-2020 objectives including climate change mitigation. The operation is well aligned with the United Nations Sustainable Development Goals 7 ("ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all") and 13 ("take urgent action to combat climate change and its impacts"). The operation will also contribute to the EIB's priority objectives for energy sector lending related to renewable energy sources, in line with the EIB's Energy Lending Criteria and its Climate Action objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If the plants were located within the EU they would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA)Directive (2014/52/EU amending the 2011/92/EU), requiring the competent authorities to determine whether an EIA is required. The capability of the Promoter to comply with the EIB's Environmental and Social standards will be assessed as part of the appraisal of the framework loan. The authorization procedure of each scheme and its compliance with the EIB's Environmental and Social standards and the principles of relevant EU Directives, will be verified at the appraisal of the individual schemes.

It is required that the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement. The EIB will not finance plants for which the procurement process is impacted by local content requirements non-compliant with the above mentioned Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Political Risk Guarantee.

Weitere Unterlagen
21/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEOENERGIA CLIMATE ACTION FL
Projekte zum thema
Related sub-project
BRAZILIAN WIND PORTFOLIO (NEOENERGIA FL I)
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
25. UN-Klimagipfel: EIB und Iberdrola unterzeichnen zwei Finanzierungsvereinbarungen über 690 Millionen Euro für Erneuerbare-Energien-Projekte in Brasilien und die Digitalisierung von Stromnetzen in Spanien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEOENERGIA CLIMATE ACTION FL
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122804033
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190576
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Brasilien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
21/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEOENERGIA CLIMATE ACTION FL
Andere Links
Übersicht
NEOENERGIA GREEN ENERGY FL
Datenblätter
NEOENERGIA GREEN ENERGY FL
Zugehörige Pressemitteilungen
25. UN-Klimagipfel: EIB und Iberdrola unterzeichnen zwei Finanzierungsvereinbarungen über 690 Millionen Euro für Erneuerbare-Energien-Projekte in Brasilien und die Digitalisierung von Stromnetzen in Spanien
Related sub-project
BRAZILIAN WIND PORTFOLIO (NEOENERGIA FL I)

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
25. UN-Klimagipfel: EIB und Iberdrola unterzeichnen zwei Finanzierungsvereinbarungen über 690 Millionen Euro für Erneuerbare-Energien-Projekte in Brasilien und die Digitalisierung von Stromnetzen in Spanien
Andere Links
Related public register
21/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEOENERGIA CLIMATE ACTION FL
Related sub-project
BRAZILIAN WIND PORTFOLIO (NEOENERGIA FL I)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen