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SMART INNOVATION 2

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Dänemark : 1.000.000 €
Deutschland : 2.750.000 €
Spanien : 21.250.000 €
Dienstleistungen : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/07/2020 : 1.000.000 €
10/07/2020 : 2.750.000 €
10/07/2020 : 21.250.000 €
Andere Links
Related public register
01/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SMART INNOVATION 2
Related EFSI register
23/07/2020 - SMART INNOVATION 2

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 März 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/07/2020
20190570
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SMART INNOVATION 2
GLOBAL DOMINION ACCESS SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 51 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the promoter's RDI investment programme for the development of IT and Engineering services and solutions. The project will be implemented the promoter's RDI centres in Spain, Germany and Denmark covering activities related to developments in the field of ICT Data and Platforms, ICT House centric solutions, Industrial, tall structures and industrial chimneys as well as Biotech and eHealth.

The project relates to the development of new IT based solutions for several industries, such as automation solutions for Hospitals, Fintech solutions, platforms for industrial design (including solar towers) and industrial process management systems.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The RDI activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project. An Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore not needed as per EIA Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
01/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SMART INNOVATION 2
23/07/2020 - SMART INNOVATION 2

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SMART INNOVATION 2
Datum der Veröffentlichung
1 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
127047253
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190570
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Deutschland
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - SMART INNOVATION 2
Datum der Veröffentlichung
22 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132137558
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190570
Letzte Aktualisierung
23 Jul 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Dänemark, Deutschland, Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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01/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SMART INNOVATION 2
Related EFSI register
23/07/2020 - SMART INNOVATION 2
Andere Links
Übersicht
SMART INNOVATION 2
Datenblätter
SMART INNOVATION 2

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen