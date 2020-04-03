JORDAN WATER SECTOR FRAMEWORK LOAN

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
The operation will finance the construction, upgrade and improvement of various water supply components in several governorates in Jordan in support of the Government's priority plans for a critical sector for the country (Jordan has one of the lowest levels of water availability per capita in the world).
The project is a high priority for the Jordanian Government under the National Water Strategy 2016-2025, and is fully in line with EU-Jordan Partnership Priorities, especially the objectives of fostering Growth and Job Opportunities. The project is fully in line with EIB's objectives under the External Lending Mandate 2014-2020, specifically the development of social and economic infrastructure, as well as the EIB's Water Sector Lending Orientation adopted in December 2017.
The project will have a positive impact on public health and the environment. Inside the EU, the project components would be categorised under Annex II and therefore would be subject to environmental screening to define if an Environmental Impact Assessment (EIA) would be required according to the relevant competent authority. The environmental and social aspects of the project will be assessed during the appraisal to ensure adherence to its standards. Climate change aspects will also be examined during the appraisal.
The promoter will have to ensure that implementation of the project will be done in accordance with EIB's Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.