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BOLT (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Estland : 50.000.000 €
Dienstleistungen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2019 : 25.000.000 €
20/12/2019 : 25.000.000 €
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Estonien : #InvestEU - Quasi-Eigenkapital von 50 Millionen Euro für den estnischen Fahrdienstvermittler Bolt

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Januar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2019
20190536
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BOLT (EGFF)
BOLT TECHNOLOGY OUE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance investments for Research, Development and Innovation (RDI) activities related to the development of ride-hailing, rental and delivery related software solutions.

Through the EIB financing, the promoter will be able to improve the efficiency and functionalities of its software platform, expand in new business areas, as well as new regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

RDI activities are not listed in any annexes of the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU and will be carried out in existing facilities already authorised that will not change their scope due to the project, and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA). Any other environmental details of the project will be reviewed during the project appraisal.

The company is a private sector company not operating in the utilities sector and not having status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU Public Procurement Directives.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BOLT (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
5 Feb 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124867462
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190536
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Estland
Polen
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
BOLT (EGFF)
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Aktuelles und Storys

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Photogallery

#InvestEU: EUR 50m quasi-equity facility for Estonian ride-hailing platform Bolt
Bolt (EGFF)
©Bolt
#InvestEU: EUR 50m quasi-equity facility for Estonian ride-hailing platform Bolt
Bolt (EGFF)
©Bolt
#InvestEU: EUR 50m quasi-equity facility for Estonian ride-hailing platform Bolt.
Signature with Bolt
©EIB
#InvestEU: EUR 50m quasi-equity facility for Estonian ride-hailing platform Bolt
Bolt (EGFF)
©Bolt
#InvestEU: EUR 50m quasi-equity facility for Estonian ride-hailing platform Bolt.
Signature with Bolt
©EIB

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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