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NEPAL DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE AND EXPANSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Nepal : 100.000.000 €
Energie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/02/2020 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
21/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEPAL DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE AND EXPANSION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Oktober 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/02/2020
20190523
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NEPAL DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE AND EXPANSION
NEPAL ELECTRICITY AUTHORITY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 206 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will increase access to electricity supply in selected areas of Western Nepal by 2024, while also improving quality and efficiency of the service. It would also contribute to national development objectives as defined in the 2013 National Energy Strategy of Nepal.

The project is expected to be in line with the EU's priorities identified in the Agenda for Change in Nepal, as well as with the EU's External Lending Mandate's objectives on the development of social and economic infrastructure. It is expected that rural electrification will promote inclusive economic growth, job creation, a more dynamic private sector and poverty reduction as well as environmental sustainability.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project's contribution to climate change mitigation and adaptation will be investigated during appraisal. Substations and distribution lines under this project, if located in the EU, would fall under Annex II of the Directive 2014/52/EU, amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. An Environmental and Social Management Framework (ESMF) has been developed for this project to review its components against relevant Nepalese Environmental and Social Legislation, the Environmental and Social Standards of the Asian Infrastructure Investment Bank, and the EIB Environmental and Social Standards. The environmental and social due diligence will follow the EIB's procedures and standards and cover the promoter's capacity, capability and track record, as well as the technical assistance to the promoter for the implementation of the project. The EIB will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB Environmental and Social Standards.

The promoter will have to ensure that implementation of the project will be done in line with the EIB's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the ELM Guarantee.

None

Weitere Unterlagen
21/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEPAL DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE AND EXPANSION

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEPAL DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE AND EXPANSION
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123392035
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190523
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nepal
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
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21/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEPAL DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE AND EXPANSION
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NEPAL DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE AND EXPANSION
Datenblätter
NEPAL DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE AND EXPANSION

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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