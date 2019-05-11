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ZNA - ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 250.000.000 €
Gesundheit : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/12/2024 : 50.000.000 €
10/11/2020 : 100.000.000 €
7/12/2022 : 100.000.000 €
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03/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZNA - ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Europäische Mittel für bessere Gesundheitsversorgung in Antwerpen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Oktober 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/11/2020
20190511
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ZNA - ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN
HET ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
EUR 520 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a new tertiary hospital to replace two outdated facilities as well as the extension and consolidation of a third hospital in Antwerp.

By merging the services, the project will lead to the reorganization of service delivery, of logistics and to an improvement of the general functioning of the hospital. Unit-cost reductions, shorter patients' stays, greater comfort are expected results of the operation. More generally, healthcare being an element of social cohesion, the project will have positive social benefits.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal the screening decision of the Competent Authority. It is expected that the project will bear wider benefits to the community as healthcare is an element of social cohesion and economic development.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/EU and/or 2014/25/EU and/or 2014/23/EU as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
03/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZNA - ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN
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Belgien: Europäische Mittel für bessere Gesundheitsversorgung in Antwerpen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZNA - ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN
Datum der Veröffentlichung
3 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124508050
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190511
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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