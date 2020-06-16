SMES TRADE FINANCE FACILITY 3

Unterzeichnung(en)
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The project is the EIB's third Trade Finance Guarantee Programme for Greece provided to international commercial banks to cover the payment risk of trade and export finance transactions undertaken by Greek banks and ultimately on behalf of Greek SMEs and Midcaps.
Current economic conditions in Greece still constrain the availability of trade financing for local SMEs and MidCaps, and EIB's guarantee under TFF3 is expected to continue playing a pivotal role in enabling SMEs to have access to international trade instruments, which Greek commercial banks still cannot easily offer at the scale required (without the EIB or other IFI guarantee). As Greek banks remain non-investment grade, international banks limit their direct exposure on Greece under trade finance transactions. EIB's support will ensure that Greece's trade activities will continue to increase, leading to security and expansion of jobs within the SME sector, contribute to cohesion and convergence objectives, and support the country's economic growth. The project is also expected to support Greek trade activity during and after the undergoing coronavirus epidemic, as well as indirectly support projects that bring a positive impact on climate change.
In line with the EIB's policy to ensure that loans and guarantees comply with EU regulations, in particular in the fields of environment and public procurement, the Bank will require the intermediating banks to take all the requisite measures to ensure that the environment and procurement procedures for all projects within the guaranteed portfolio comply with the relevant EU legislation and the applicable national legislation, provided that it is in comformity with EU rules.
See Environmental aspects
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.