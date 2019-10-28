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EAV CIRCUMVESUVIANA RAILWAY NEW ROLLING STOCK

Unterzeichnung(en)

Betrag
67.790.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 67.790.000 €
Verkehr : 67.790.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2019 : 67.790.000 €
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17/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EAV CIRCUMVESUVIANA RAILWAY NEW ROLLING STOCK
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04/02/2020 - EAV CIRCUMVESUVIANA RAILWAY NEW ROLLING STOCK
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Investitionsoffensive für Europa – Die EIB finanziert neue Züge für die Regionalbahn des Großraums Neapel

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Oktober 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2019
20190492
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EAV CIRCUMVESUVIANA RAILWAY NEW ROLLING STOCK
ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 68 million
EUR 222 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the purchase of 40 new trainsets to be employed on the Circumvesuviana railways located in the Campania Region (Italy). The new trains will replace life-expired rolling stock.

The project is expected to improve the quality of public transport services and facilitate modal shift from road to rail as well as reduce operational and maintenance costs. Moreover, the new energy efficient trains will reduce GHG emissions related to railway operations.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU amended by the Directive 2014/52/EU, since manufacturing and use of rail rolling stock is not included in both lists. The project is expected to have a positive environmental impact through the replacement of existing rolling stock with more energy efficient trainsets and by supporting the railway to maintain and potentially increase its modal share of urban mobility in the metropolitan area of Naples. The EIB will assess such possible impacts as well as the arrangements for the scrapping of dismissed rolling stock during appraisal.

The Promoter will be required to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Kommentar(e)

n/a

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EAV CIRCUMVESUVIANA RAILWAY NEW ROLLING STOCK
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122857311
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190492
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EAV CIRCUMVESUVIANA RAILWAY NEW ROLLING STOCK
Datum der Veröffentlichung
3 Feb 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126552551
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190492
Letzte Aktualisierung
4 Feb 2020
Sektor(en)
Verkehr
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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EAV CIRCUMVESUVIANA RAILWAY NEW ROLLING STOCK
Datenblätter
EAV CIRCUMVESUVIANA RAILWAY NEW ROLLING STOCK
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Aktuelles und Storys

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Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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