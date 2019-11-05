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SAAMBAT SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT CAMBODIA

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
78.750.000 €
Länder
Sektor(en)
Kambodscha : 78.750.000 €
Verkehr : 78.750.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/10/2021 : 13.500.000 €
15/12/2020 : 13.750.000 €
23/12/2019 : 51.500.000 €
(*) Einschließlich 13.500.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch ASIAN INVESTMENT FACILITY
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 November 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/12/2019
20190463
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SAAMBAT SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT CAMBODIA
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT - KINGDOM OF CAMBODIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 79 million
EUR 104 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a framework loan to co-finance the rehabilitation of rural roads under Component 1: value chain infrastructure of the Sustainable Assets for Agricultural Markets, Business and Trade (SAAMBAT) programme in Cambodia. The programme covers the period 2020-2025.

SAAMBAT Sustainable Rural Development Cambodia programme seeks to sustainably increase rural connectivity, the productivity of rural youth and the rural economy. The project includes two components: firstly, Value Chain infrastructure including the rehabilitation/construction of rural roads and secondly, skills, technology and enterprise and a project management unit. The EIB will specifically support rural roads infrastructure rehabilitation under component 1.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The EIB will support the SAAMBAT programme ensuring that it complies with EIB Climate Strategy and Environmental and Social Standards, which will be included in the applicable financing and implementation guidelines.

The Bank will require the Promoter to ensure that the implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAAMBAT SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT CAMBODIA
Datum der Veröffentlichung
4 Feb 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
105089211
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190463
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Kambodscha
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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SAAMBAT SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT CAMBODIA
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SAAMBAT SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT CAMBODIA
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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