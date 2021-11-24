MIDDLE EAST VENTURE FUND IV (MEVF IV)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
The proposed operation concerns a participation in Middle East Venture Fund IV (the "Fund"), a closed-end venture capital fund focusing on start-ups active in the digital and technology sectors in the Middle East and North Africa (MENA) region.
The Fund will focus on start-ups with high growth potential and support them in growing from Seed stage to Series A, Series B, with the objective of becoming national and regional champions. Through its investments, the Fund is expected to contribute to several Sustainable Development Goals including SDG 5 (Gender Equality), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) and SDG 9 (Industry, Innovation and Infrastructure).
This operation will contribute to the growth the Venture Capital ("VC") market in the Middle East North Africa ("MENA") region, which still lags in terms of total funding as a ratio to GDP compared to established countries (in 2019 this ratio was at 0.03% in the MENA region compared to 0.63% in the US, 0.35% in India and 0.23 in China). Founded in 2010 and with a proven track record, the fund manager is uniquely positioned to deploy the intended investment strategy. It has showed it could support regional and world champions such as Anghami, the MENA replica of the music streaming application Spotify.
The EU has the ambition to address the digital divide in partner
countries including the Neighbourhood Countries and Africa. In March 2021, 25
Member States signed the European Gateway Ministerial Declaration to support
the connectivity between the EU and its international partners. The project
supports Europe's ambitions to encourage the region's transition to a digital
economy.
EIB as anchor investor has been able to contribute to the
structuring of this investment proposal raising standards and thus the Fund
Manager is now better positioned to attract international reputable private and
public investors for the long-term.
The Fund's operational guidelines provide for environmental and social due diligence of investee companies according to guidelines acceptable to the EIB.
N/A
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.