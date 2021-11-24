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MIDDLE EAST VENTURE FUND IV (MEVF IV)

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.096.244,57 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 20.096.244,57 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2022 : 20.096.244,57 €
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06/10/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MIDDLE EAST VENTURE FUND IV (MEVF IV)
Story zum Projekt
Silicon Valley im Nahen Osten
Übergeordnetes Projekt
ERI RISK CAPITAL FACILITY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 November 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2022
20190454
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MIDDLE EAST VENTURE FUND IV (MEVF IV)
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 96 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed operation concerns a participation in Middle East Venture Fund IV (the "Fund"), a closed-end venture capital fund focusing on start-ups active in the digital and technology sectors in the Middle East and North Africa (MENA) region.

The Fund will focus on start-ups with high growth potential and support them in growing from Seed stage to Series A, Series B, with the objective of becoming national and regional champions. Through its investments, the Fund is expected to contribute to several Sustainable Development Goals including SDG 5 (Gender Equality), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) and SDG 9 (Industry, Innovation and Infrastructure).

Additionality and Impact

This operation will contribute to the growth the Venture Capital ("VC") market in the Middle East North Africa ("MENA") region, which still lags in terms of total funding as a ratio to GDP compared to established countries (in 2019 this ratio was at 0.03% in the MENA region compared to 0.63% in the US, 0.35% in India and 0.23 in China). Founded in 2010 and with a proven track record, the fund manager is uniquely positioned to deploy the intended investment strategy. It has showed it could support regional and world champions such as Anghami, the MENA replica of the music streaming application Spotify.

 

The EU has the ambition to address the digital divide in partner

countries including the Neighbourhood Countries and Africa. In March 2021, 25

Member States signed the European Gateway Ministerial Declaration to support

the connectivity between the EU and its international partners. The project

supports Europe's ambitions to encourage the region's transition to a digital

economy. 

 

EIB as anchor investor has been able to contribute to the

structuring of this investment proposal raising standards and thus the Fund

Manager is now better positioned to attract international reputable private and

public investors for the long-term.



Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Fund's operational guidelines provide for environmental and social due diligence of investee companies according to guidelines acceptable to the EIB.

N/A

Weitere Unterlagen
06/10/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MIDDLE EAST VENTURE FUND IV (MEVF IV)
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
ERI RISK CAPITAL FACILITY
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MIDDLE EAST VENTURE FUND IV (MEVF IV)
Datum der Veröffentlichung
6 Oct 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123603799
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190454
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Mittelmeerraum
Öffentlich zugänglich
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MIDDLE EAST VENTURE FUND IV (MEVF IV)
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MIDDLE EAST VENTURE FUND IV (MEVF IV)
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Silicon Valley im Nahen Osten
Übergeordnetes Projekt
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Aktuelles und Storys

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Silicon Valley im Nahen Osten
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Übergeordnetes Projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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