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UNICREDIT - DIGITAL TRANSFORMATION FOR SMES

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 200.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/01/2020 : 200.000.000 €
Andere Links
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24/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNICREDIT - DIGITAL TRANSFORMATION FOR SMES

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 August 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/01/2020
20190452
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UNICREDIT - DIGITAL TRANSFORMATION FOR SMES
UNICREDIT SPA,UNICREDIT LEASING SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation will finance investments made by Italian SMEs with a significant innovation potential. This project will support the "Industria 4.0" plan of the Italian Government, which aims at promoting investments in innovation and technology in order to foster competitiveness of Italian SMEs.

This project will support Italian SMEs: at least 30% of the loan amount will be dedicated to finance research, development and innovation (RDI) activity as well as eligible expenditures incurred by innovative SMEs.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
24/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNICREDIT - DIGITAL TRANSFORMATION FOR SMES

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNICREDIT - DIGITAL TRANSFORMATION FOR SMES
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123064942
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190452
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
UNICREDIT - DIGITAL TRANSFORMATION FOR SMES

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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