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ELEKTRILEVI FTTH NETWORK DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Estland : 70.000.000 €
Telekommunikation : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/06/2020 : 70.000.000 €
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17/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELEKTRILEVI FTTH NETWORK DEVELOPMENT
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ELEKTRILEVI FTTH NETWORK DEVELOPMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Estland: EIB und Eesti Energia fördern Breitband

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Juli 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/06/2020
20190444
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ELEKTRILEVI FTTH NETWORK DEVELOPMENT
ELEKTRILEVI OU
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70 million
EUR 144 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the roll-out of a passive fibre access network in Estonia. The network will provide Very High Capacity (VHC) broadband services with download speeds of 1 Gbps to about 266 000 households. 47 000 of these households are located in areas with insufficient broadband connectivity (white areas) and about 219 000 households in areas with limited broadband service offerings. The network will be offered on an open-access basis to any retail provider of broadband services. The new broadband network will be installed over the period from 2019 to 2023 across Estonia.

The objective of the project is to help provide access to very high capacity networks for all citizens and businesses in Estonia.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
17/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELEKTRILEVI FTTH NETWORK DEVELOPMENT
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ELEKTRILEVI FTTH NETWORK DEVELOPMENT
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Zugehörige Pressemitteilungen
Estland: EIB und Eesti Energia fördern Breitband

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELEKTRILEVI FTTH NETWORK DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
17 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124731138
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190444
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Estland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ELEKTRILEVI FTTH NETWORK DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
229435241
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190444
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Estland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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