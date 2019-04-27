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TRENITALIA ROLLING STOCK RENEWAL PROGRAM

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 250.000.000 €
Verkehr : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/11/2024 : 100.000.000 €
23/07/2020 : 150.000.000 €
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20/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRENITALIA ROLLING STOCK RENEWAL PROGRAM
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB fördert neue, umweltfreundliche Hybridzüge der FS Italiane für den Regionalverkehr

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Juli 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/07/2020
20190427
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TRENITALIA ROLLING STOCK RENEWAL PROGRAM
TRENITALIA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
EUR 617 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the acquisition of up to 135 new trainsets by Trenitalia to provide regional train services in several regions in Italy.

The project will increase the quality of the passenger transport services provided in several Italian regions, and will thereby promote sustainable transport solutions in line with EU objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project consists of the acquisition of new rolling stock, which is out of the scope of the EIA Directive (2014/52/EU amending 2011/92/EU), the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC). The need for an environmental impact assessment (EIA) and/or assessment according to the Habitats Directive for associated facilities (e.g. maintenance workshops or depots) and arrangements for the scrapping of dismissed rolling stock will be assessed during appraisal. The project will promote a modal shift from road to rail and, therefore, generate greenhouse gas emissions savings, other environmental and safety benefits.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required. The contract and award notices for the rolling stock supply contract were published in May 2017 (2017/S 093-182702) and January 2019 (2019/S 008-015180), respectively.

Weitere Unterlagen
20/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRENITALIA ROLLING STOCK RENEWAL PROGRAM
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRENITALIA ROLLING STOCK RENEWAL PROGRAM
Datum der Veröffentlichung
20 Aug 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
129188095
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190427
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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