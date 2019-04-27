TRENITALIA ROLLING STOCK RENEWAL PROGRAM

Übersicht
The project consists of the acquisition of up to 135 new trainsets by Trenitalia to provide regional train services in several regions in Italy.
The project will increase the quality of the passenger transport services provided in several Italian regions, and will thereby promote sustainable transport solutions in line with EU objectives.
The project consists of the acquisition of new rolling stock, which is out of the scope of the EIA Directive (2014/52/EU amending 2011/92/EU), the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC). The need for an environmental impact assessment (EIA) and/or assessment according to the Habitats Directive for associated facilities (e.g. maintenance workshops or depots) and arrangements for the scrapping of dismissed rolling stock will be assessed during appraisal. The project will promote a modal shift from road to rail and, therefore, generate greenhouse gas emissions savings, other environmental and safety benefits.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required. The contract and award notices for the rolling stock supply contract were published in May 2017 (2017/S 093-182702) and January 2019 (2019/S 008-015180), respectively.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.