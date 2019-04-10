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DEVELOPMENT BANK GHANA

Unterzeichnung(en)

Betrag
170.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ghana : 170.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 170.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/12/2020 : 170.000.000 €
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17/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEVELOPMENT BANK GHANA
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Präsident Akufo Addo begrüßt EIB-Beitrag von 170 Millionen Euro zur neuen Entwicklungsbank Ghanas

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 August 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/12/2020
20190410
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DEVELOPMENT BANK GHANA
ACCEPTABLE BANK(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 170 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A loan to the Government of Ghana, through the Ministry of Finance, for on-lending to Ghanaian small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps active in the agribusiness, manufacturing, information and communications technology (ICT) and tourism sectors by the newly created Development Bank Ghana.

This project will improve access to medium- and long-term finance for enterprises, particularly SMEs, which will in turn improve competitiveness, support job creation and fiscal revenues. The operation may also contribute to alleviating the impact of COVID-19 on Ghana's enterprises.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require Development Bank Ghana (DBG) to take all the requisite measures to ensure that the sub-projects carried out by the final beneficiaries receiving Bank financing will comply with national legislation and the ElB's Environmental and Social Standards.

The Bank will require Development Bank Ghana to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEVELOPMENT BANK GHANA
Datum der Veröffentlichung
17 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132039181
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190410
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Ghana
Öffentlich zugänglich
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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