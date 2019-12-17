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COMMERZBANK ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT

Unterzeichnung(en)

Betrag
99.750.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 99.750.000 €
Durchleitungsdarlehen : 99.750.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2019 : 99.750.000 €
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13/05/2020 - COMMERZBANK ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Februar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2019
20190387
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
COMMERZBANK ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT
COMMERZBANK AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 840 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation will enable Commerzbank to redeploy capital to finance projects carried out by SMEs and midcaps.

The aim is to enhance access to finance of the target beneficiaries for the benefit of employment, growth and innovation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
13/05/2020 - COMMERZBANK ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - COMMERZBANK ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT
Datum der Veröffentlichung
12 May 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130650878
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190387
Letzte Aktualisierung
13 May 2020
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
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COMMERZBANK ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT
Datenblätter
COMMERZBANK ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen