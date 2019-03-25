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AZIMO (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 20.000.000 €
Dienstleistungen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/12/2019 : 10.000.000 €
12/12/2019 : 10.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Dezember 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/12/2019
20190325
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AZIMO (EGFF)
AZIMO LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 49 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Founded in 2012, Azimo is an innovative fintech company offering cross-border money transfer services. Headquartered in London, with offices in Amsterdam and in Krakow, where they have their Polish research, development and innovation (RDI) centre, Azimo's mission is to promote financial inclusion through technology, making money transfers affordable and available to all.

The proposed loan will support RDI activities, as well as the related marketing and sales expenditures in support of promoter's expansion within the EU.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project activities are not listed in any annexes of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and will be carried out in existing facilities already authorized that will not change their scope due to the project. The proposed investments do not require any additional permits. The project is not expected to have any negative environmental impact.

Being a private sector company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority, Azimo is not covered by the EU Public Procurement Directives.

Weitere Unterlagen
20/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AZIMO (EGFF)
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Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: #InvestEU – EIB unterstützt digitalen Geldtransfer-Anbieter Azimo und damit günstige internationale Zahlungen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AZIMO (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94381954
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190325
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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