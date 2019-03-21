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CHR HANSEN BIOSCIENCE INNOVATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 5.640.000 €
Frankreich : 6.360.000 €
Dänemark : 108.000.000 €
Industrie : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2019 : 5.640.000 €
17/12/2019 : 6.360.000 €
17/12/2019 : 108.000.000 €
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Related public register
24/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHR HANSEN BIOSCIENCE INNOVATION
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - CHR HANSEN BIOSCIENCE INNOVATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: EIB unterstützt Forschung und Innovationen von Chr. Hansen im Lebensmittelbereich

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 September 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2019
20190321
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CHR HANSEN BIOSCIENCE INNOVATION
CHR. HANSEN HOLDING A/S
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 120 million
EUR 253 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project will finance Christian Hansen's European research and development (R&D) investments.

The financing will be used to cover costs and related capital expenditure (CAPEX) to conduct research, development and innovation (RDI) activities for the development of bioscience based ingredient solutions for the food, nutritional, pharmaceutical and agricultural industries, as well as for industrial enzymes and microorganisms.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities, already authorised, and which would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EC. EC. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus the project is not subject to the EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
24/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHR HANSEN BIOSCIENCE INNOVATION
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - CHR HANSEN BIOSCIENCE INNOVATION
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: EIB unterstützt Forschung und Innovationen von Chr. Hansen im Lebensmittelbereich

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHR HANSEN BIOSCIENCE INNOVATION
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123146620
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190321
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Frankreich
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CHR HANSEN BIOSCIENCE INNOVATION
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174773764
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190321
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Frankreich
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
24/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHR HANSEN BIOSCIENCE INNOVATION
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21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - CHR HANSEN BIOSCIENCE INNOVATION
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Übersicht
CHR HANSEN BIOSCIENCE INNOVATION
Datenblätter
CHR HANSEN BIOSCIENCE INNOVATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: EIB unterstützt Forschung und Innovationen von Chr. Hansen im Lebensmittelbereich

Aktuelles und Storys

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Dänemark: EIB unterstützt Forschung und Innovationen von Chr. Hansen im Lebensmittelbereich
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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