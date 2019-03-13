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DEPA LNG BUNKERING VESSEL

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 20.000.000 €
Verkehr : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2019 : 20.000.000 €
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14/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEPA LNG BUNKERING VESSEL
Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: Finanzierungsvereinbarung für den Bau des ersten Bunkerschiffs für Flüssigerdgas zur maritimen Nutzung im östlichen Mittelmeer
Übergeordnetes Projekt
GREEN SHIPPING PROGRAMME LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Januar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2019
20190313
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DEPA LNG BUNKERING VESSEL
PUBLIC GAS CORPORATION OF GREECE (DEPA) SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 40 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction of a new liquefied natural gas (LNG) bunkering vessel to be based at Piraeus Port (Core TEN-T port).

The bunkering vessel will be used to deliver gas to LNG fuelled vessels (ship-to-ship bunkering), mainly based in the vicinity of the port and in other smaller ports in the Aegean and East Mediterranean Sea. The vessel will be constructed and operated in compliance with the European Union (EU) and International Maritime Organisation (IMO) regulations and will operate under an EU Member State flag.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

By providing a flexible LNG bunkering option and promoting LNG as an alternative fuel source, the project is expected to have a positive environmental impact due to emissions reduction from maritime transport in the wider region.

The project promoter is a public undertaking, as referred to in Directive 2014/25/EU on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors and repealing Directive 2004/17/EC. Therefore, all contracts financed by means of this project have and will be tendered in accordance with the referred Directive, including publishing all tender related information in the Official Journal of the EU.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEPA LNG BUNKERING VESSEL
Datum der Veröffentlichung
14 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122790760
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190313
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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DEPA LNG BUNKERING VESSEL
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Übergeordnetes Projekt
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Photogallery

From left to right: K. Xifaras, CEO-DEPA; A. McDowell, EIB Vice President and I. Papadopoulos, BoD Chairman-DEPA
DEPA LNG Bunkering Vessel
©EIB

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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