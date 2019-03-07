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GREEN FOR GROWTH FUND IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Sektor(en)
Energie : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2019 : 10.000.000 €
17/12/2019 : 15.000.000 €
Andere Links
Related public register
18/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREEN FOR GROWTH FUND IV
Related public register
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - GREEN FOR GROWTH FUND IV

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Juli 2019
Projektstatus
Referenz
In Prüfung | 08/07/2019
20190307
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GREEN FOR GROWTH FUND IV
FINANCE IN MOTION GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 569 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns an investment in the Green for Growth Fund, a layered debt fund targeting energy efficiency and renewable energy investments in South-Eastern Europe and in the Eastern and Southern Neighbourhood regions.

The fund's mission is to contribute to enhancing energy efficiency and renewable energy in the targeted regions, in the form of a public-private partnership with layered risk-return structure.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the current and future projects do not fall under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 85/337/EEC, as amended, in which case the projects would not be subject to an EIA. If an underlying investment were subject to an EIA, the fund manager will be required to obtain the non-technical summary of it and, where relevant, written confirmation from the competent authority that the investment will not have any significant negative impact on sites of nature conservation.

The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant Directives and EIB requirements as applicable.

Weitere Unterlagen
18/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREEN FOR GROWTH FUND IV
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - GREEN FOR GROWTH FUND IV

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREEN FOR GROWTH FUND IV
Datum der Veröffentlichung
18 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122869868
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190307
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Regionalvorhaben - Nordafrika
Regional - Russland, Osteuropa, Südkaukasus
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - GREEN FOR GROWTH FUND IV
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
253360199
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20190307
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Regionalvorhaben - Nordafrika
Regional - Russland, Osteuropa, Südkaukasus
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
18/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREEN FOR GROWTH FUND IV
Related public register
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - GREEN FOR GROWTH FUND IV
Andere Links
Übersicht
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Datenblätter
GREEN FOR GROWTH FUND IV

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen