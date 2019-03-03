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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE MATERIEL ROULANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
221.045.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 221.045.000 €
Verkehr : 221.045.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/11/2020 : 98.000.000 €
5/12/2019 : 123.045.000 €
Andere Links
Related public register
05/11/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE MATERIEL ROULANT
Related public register
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE MATERIEL ROULANT
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME FRENCH REGIONAL TRAINS II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 September 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/12/2019
20190303
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE MATERIEL ROULANT
REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 221 million
EUR 246 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet fait partie du Programme French Regional Trains II. Il concerne l'acquisition de 16 rames Régiolis PPG (6 Caisses) pour les dessertes de l'axe Paris-Dijon et Dijon-Lyon et 5 rames Régiolis PPM (4 caisses) pour les dessertes regionales.

Le nouveau matériel roulant va remplacer le matériel roulant existant dans la Région Bourgogne-Franche-Comté, qui a atteint la fin de sa durée de vie économique, est incompatible avec les normes d'acheminement des personnes à mobilité réduite et est limité en termes de capacité et de confort. Le nouveau matériel roulant sera spécifiquement conçu et dimensionné aux besoins de transport et répondra aux normes en vigueur.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le matériel roulant ferroviaire ne relève pas de l'Annexe I ou de l'Annexe II de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Le besoin d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) des composantes d'infrastructures associées au projet (dépôts et ateliers de maintenance, etc.), ainsi que d'une évaluation selon la directive Habitats, sera étudié et l'EIE réalisée, le cas échéant, au cours de l'instruction. Les modalités de gestion et de retraitement du matériel ancien seront également vérifiées durant l'instruction. Une analyse plus détaillée des aspects environnementaux sera consolidée lors de l'instruction finale du projet.

En tant qu'autorité publique des transports, la Région Bourgogne-Franche-Comté est tenue de respecter les procédures de passation des marchés publics, en conformité avec les textes du droit français, issus de la transposition des directives communautaires. La conformité avec la réglementation sera évaluée de manière plus approfondie pendant l'instruction du projet.

Weitere Unterlagen
05/11/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE MATERIEL ROULANT
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE MATERIEL ROULANT
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME FRENCH REGIONAL TRAINS II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE MATERIEL ROULANT
Datum der Veröffentlichung
5 Nov 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122732458
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190303
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE MATERIEL ROULANT
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
203106694
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190303
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/11/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE MATERIEL ROULANT
Related public register
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Übersicht
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE MATERIEL ROULANT
Datenblätter
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE MATERIEL ROULANT
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME FRENCH REGIONAL TRAINS II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen