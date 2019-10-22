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DBSA CLIMATE ACTION FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
22.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Südafrika : 22.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 22.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/10/2020 : 22.000.000 €
Andere Links
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27/05/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DBSA CLIMATE ACTION FACILITY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Oktober 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/10/2020
20190296
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DBSA CLIMATE ACTION FACILITY
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 22 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a credit facility to the Development Bank of Southern Africa (DBSA) for on-lending to private sector climate action projects across the country.

The proposed operation will provide funding to DBSA for financing of limited scale climate action related private sector projects located in the Republic of South Africa.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require the intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that the procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects receiving EIB financing will comply with national legislation and the ElB's Environmental and Social Standards.

The Bank will require the intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that any procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the EIB finances are in accordance with EIB Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
27/05/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DBSA CLIMATE ACTION FACILITY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DBSA CLIMATE ACTION FACILITY
Datum der Veröffentlichung
27 May 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126593377
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190296
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Südafrika
Länder
Südafrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Datenblätter
DBSA CLIMATE ACTION FACILITY

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen