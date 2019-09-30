Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ESTAG NETWORK INVESTMENT AND GREEN LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
180.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 180.000.000 €
Energie : 180.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/09/2019 : 70.000.000 €
30/09/2019 : 110.000.000 €
Andere Links
Related public register
10/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ESTAG NETWORK INVESTMENT AND GREEN LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Oktober 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/09/2019
20190293
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ESTAG NETWORK INVESTMENT AND GREEN LOAN
ENERGIE STEIERMARK AG,ENERGIENETZE STEIERMARK GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 180 million
EUR 385 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is an investment programme that comprises number of schemes in the electricity and gas distribution network of the Austrian Federal State of Styria. The project includes the rollout of smart meters and ICT activities to facilitate the transition to a smart distribution network.

The programme will allow the promoter to maintain or improve the reliability and quality standards of electricity supply, connect new users including renewable generators and the roll-out of smart meters.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The programme schemes are expected to have limited environmental consequences. Environmental impact studies will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The EIB will require each promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
10/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ESTAG NETWORK INVESTMENT AND GREEN LOAN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ESTAG NETWORK INVESTMENT AND GREEN LOAN
Datum der Veröffentlichung
10 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94150190
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190293
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
10/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ESTAG NETWORK INVESTMENT AND GREEN LOAN
Andere Links
Übersicht
ESTAG NETWORK INVESTMENT AND GREEN LOAN
Datenblätter
ESTAG NETWORK INVESTMENT AND GREEN LOAN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen