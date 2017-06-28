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INVIVO DIGITAL AGRICULTURE PLATFORM

Unterzeichnung(en)

Betrag
37.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 37.500.000 €
Dienstleistungen : 37.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2019 : 37.500.000 €
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Übergeordnetes Projekt
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Februar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2019
20190280
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
INVIVO DIGITAL AGRICULTURE PLATFORM
INVIVO GROUP
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 38 million
EUR 75 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed loan will finance Invivo's investments in research and development of new software technologies for an agribusiness digital market place aiming at supporting the digital transformation of French agricultural cooperatives, and the development of new functionalities to a farm management software solution.

The purpose of this project is to improve and expand the promoter's digitalisation and web-based offering.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The implementation of IT systems is not covered by Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. In addition, the project activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
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16/04/2018 - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INVIVO DIGITAL AGRICULTURE PLATFORM
Datum der Veröffentlichung
10 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95256462
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190280
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - INVIVO DIGITAL AGRICULTURE PLATFORM
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
256897138
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20190280
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82872661
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170628
Letzte Aktualisierung
16 Apr 2018
Sektor(en)
Industrie, Energie, Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Andere Links
Übersicht
INVIVO DIGITAL AGRICULTURE PLATFORM
Datenblätter
INVIVO DIGITAL AGRICULTURE PLATFORM
Übergeordnetes Projekt
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen