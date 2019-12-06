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TDB SMES AND CLIMATE ACTION LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
108.166.576,51 €
Sektor(en)
Energie : 27.041.644,12 €
Durchleitungsdarlehen : 81.124.932,39 €
Unterzeichnungsdatum
6/12/2019 : 27.041.644,12 €
6/12/2019 : 81.124.932,39 €
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05/02/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TDB SMES AND CLIMATE ACTION LOAN
Zugehörige Pressemitteilungen
TDB und EIB vertiefen Partnerschaft durch 15-jähriges Darlehen von 120 Millionen US-Dollar für KMU-Förderung und Klimaschutz

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Dezember 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/12/2019
20190279
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TDB SMES AND CLIMATE ACTION LOAN
ACCEPTABLE BANK(S),EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT BANK
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 120 million (EUR 109 million)
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns a loan up to USD 120m for part-financing eligible projects, including at least 25% climate action projects. Projects need to be undertaken by private sector entities or commercially run public enterprises across the Member States of the African Trade and Development Bank (TDB), a regional African Development Finance Institution. These eligible investments would be financed directly by TDB or, in the case of loans to small small and medium-sized enterprises (SMEs), through financial institutions with which the EIB does not maintain a relationships.

The project will help the financing of projects mainly carried out by SMEs, as well as renewable energy and energy efficiency projects. This operation contributes to climate action and economic growth and development by supporting entrepreneurs and job creation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TDB SMES AND CLIMATE ACTION LOAN
Datum der Veröffentlichung
5 Feb 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95458307
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190279
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Afrika, Karibik und Pazifik
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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TDB SMES AND CLIMATE ACTION LOAN
Datenblätter
TDB SMES AND CLIMATE ACTION LOAN
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Photogallery

TDB and EIB deepen their partnership with a USD 120 million 15-year SME and climate action facility
TDB SMEs and Climate Action Loan
Fotograf: Richard Willis
©EIB

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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