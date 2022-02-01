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FIRA DE BARCELONA EXTENSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
175.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 175.000.000 €
Stadtentwicklung : 175.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/11/2024 : 65.000.000 €
30/05/2022 : 110.000.000 €
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18/03/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FIRA DE BARCELONA EXTENSION
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Katalanischer Wirtschafts- und Finanzminister und EIB-Vizepräsident unterzeichnen Finanzierung für Ausbau der Fira de Barcelona

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Februar 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/05/2022
20190278
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FIRA DE BARCELONA EXTENSION
FIRA 2000 SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 175 million
EUR 355 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the extension of a trade fair site aiming to reach high energy efficiency standards.

The project will offer more exhibition space in modern energy-efficient facilities. It will help the Promoter achieve a step change in terms of a greater number of international events and number of visitors that will strengthen its competitive position and further contribute to the economic and social impact that Fira de Barcelona has on the Barcelona Metropolitan area.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal: EU EIA Directive 2011/92/EU amended by 2014/52/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. The status of any environmental studies and public consultations related to the construction and refurbishment investments as well as the alignment of energy efficiency requirements with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will be futher assessed during project appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directives 2014/23/EU and 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
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Spanien: Katalanischer Wirtschafts- und Finanzminister und EIB-Vizepräsident unterzeichnen Finanzierung für Ausbau der Fira de Barcelona

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FIRA DE BARCELONA EXTENSION
Datum der Veröffentlichung
18 Mar 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
93947437
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190278
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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