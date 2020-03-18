FCA ELECTRIC VEHICLES MANUFACTURING ITALY

Übersicht
The project will finance the setup of production lines for the manufacturing of plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) at FCA's production plant in Melfi (Italy). It also includes the manufacturing of battery electric vehicles (BEV) at the promoter's plant in Mirafiori (Italy). The investments will be carried out in the period 2019-2021.
The project aims at supporting the promoter's investments for the manufacturing deployment of the most advanced vehicle powertrain electrification technologies.
The investments for the deployment of automotive assembly lines and equipment will take place in existing facilities without changing the already authorized scope of activity. Manufacturing and assembly of motor vehicles fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The EIB will review during the project appraisal whether any of the investments require an EIA, and if so the status, as well as any other environmental details of the project. The implementation of this project is expected to contribute to the adoption of zero-emission and zero-emission capable vehicles and the deployment of a more sustainable transport system in Europe.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation, Directive 2014/24/EU, then the promoter will have to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.