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FRENCH DEMAND RESPONSE PROJECT (EDP)

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 20.000.000 €
Energie : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2019 : 20.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Investitionsoffensive für Europa - EIB und Europäische Kommission finanzieren Installation von 150 000 Smartboxen für aktive Steuerung des Stromverbrauchs

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Dezember 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2019
20190261
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FRENCH DEMAND RESPONSE PROJECT (EDP)
MERIDIAM SAS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 46 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation concerns the EIB's financing of an asset holding company for the deployment of demand-side energy management solutions. The project promoter is a demand response aggregator in the electricity sector providing smart technical solutions to enable household loads and small commercial and industrial (C&I) loads to participate in the energy markets and unlock their flexibility potential.

The deployment of the technical solution provides a valuable service to power systems by reducing peak load in real time (which would otherwise be met with expensive fossil fuel plants). The project can also contribute to: (i) reduce of electricity consumption (energy efficiency), (ii) differ grid reinforcement, (iii) accommodate distributed energy storage segments (i.e. electric vehicles, stationary batteries) and (iv) can contribute to the integration of a higher share of variable renewable energy in the overall energy mix.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns the installation of smart devices in residential and commercial/industrial facilities. As per Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, an EIA is not required for this project. E&S related topics will be investigated at appraisal.

The promoters have been assessed by the EIB as being private companies not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRENCH DEMAND RESPONSE PROJECT (EDP)
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123766792
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190261
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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