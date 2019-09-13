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ROBART ROBOTIC NAVIGATION SYSTEMS (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
9.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 9.000.000 €
Industrie : 9.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2019 : 4.500.000 €
19/12/2019 : 4.500.000 €
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31/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROBART ROBOTIC NAVIGATION SYSTEMS (EGFF)
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21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ROBART ROBOTIC NAVIGATION SYSTEMS (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 November 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2019
20190256
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ROBART ROBOTIC NAVIGATION SYSTEMS (EGFF)
ROBART GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 9 million
EUR 19 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Robart is an Austrian company that develops navigation and control units for household robots, including a patent protected compact laser sensor and software with artificial intelligence features. Robart's technology makes intelligent robotic navigation more efficient and improves human-robot interaction. The project finances research and development (R&D) to further enhance the functionality and intelligence of the robots and the company's market expansion.

Development and commercialisation of next generation robotic navigation systems based on enhanced software and hardware, primarily dedicated to the household environment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The activities to be financed are not listed in any annexes of the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
31/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROBART ROBOTIC NAVIGATION SYSTEMS (EGFF)
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ROBART ROBOTIC NAVIGATION SYSTEMS (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROBART ROBOTIC NAVIGATION SYSTEMS (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
31 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94842979
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190256
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ROBART ROBOTIC NAVIGATION SYSTEMS (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
159284716
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190256
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
31/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROBART ROBOTIC NAVIGATION SYSTEMS (EGFF)
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21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ROBART ROBOTIC NAVIGATION SYSTEMS (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
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Übersicht
ROBART ROBOTIC NAVIGATION SYSTEMS (EGFF)
Datenblätter
ROBART ROBOTIC NAVIGATION SYSTEMS (EGFF)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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