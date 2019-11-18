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DWS PAN-EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND III

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Sektor(en)
Stadtentwicklung : 3.750.000 €
Müllbeseitigung : 3.750.000 €
Energie : 3.750.000 €
Telekommunikation : 22.500.000 €
Verkehr : 41.250.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/11/2019 : 3.750.000 €
29/11/2019 : 3.750.000 €
29/11/2019 : 3.750.000 €
29/11/2019 : 22.500.000 €
29/11/2019 : 41.250.000 €
Andere Links
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14/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DWS PAN-EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND III

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 November 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/11/2019
20190248
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DWS PAN-EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND III
DWS ALTERNATIVES GLOBAL LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 2500 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of an equity fund targeting investments in infrastructure companies predominantly in Europe.

The fund follows a buy and build strategy that consists in acquiring controlling stakes in mature operational assets and then developing and optimising them further. The investment team intends to invest in the EU and selectively in European Free Trade Association (EFTA), the United Kingdom (UK) and North America, in a wide range of infrastructure sectors including transportation and logistics, power, energy (including renewable energy), utilities, telecommunications as well as specialist sectors (e.g. bulk storage, leasing, social infrastructure).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund manager will be required to ensure that all investments comply with the EIB's environmental and social standards. The legal documentation to be entered into by the Bank will include the obligation for the fund manager to ensure that the portfolio companies are in compliance with EU legislation. The Bank will assess the fund manager's capacity and procedures to ensure compliance with the national and European environmental regulations of the individual projects.

The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant directives. Most of the projects financed by the fund are expected not to be subject to public procurement procedures as outlined in Directive 2004/17/EC or 2014/25/EU where applicable.

Weitere Unterlagen
14/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DWS PAN-EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND III
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DWS PAN-EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND III
Datum der Veröffentlichung
14 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94908292
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190248
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Verkehr
Energie
Telekommunikation
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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14/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DWS PAN-EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND III
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Datenblätter
DWS PAN-EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND III

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen