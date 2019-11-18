DWS PAN-EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND III

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Stadtentwicklung - Baugewerbe/Bau
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
- Energie - Energieversorgung
- Telekommunikation - Information und Kommunikation
- Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
The project consists of an equity fund targeting investments in infrastructure companies predominantly in Europe.
The fund follows a buy and build strategy that consists in acquiring controlling stakes in mature operational assets and then developing and optimising them further. The investment team intends to invest in the EU and selectively in European Free Trade Association (EFTA), the United Kingdom (UK) and North America, in a wide range of infrastructure sectors including transportation and logistics, power, energy (including renewable energy), utilities, telecommunications as well as specialist sectors (e.g. bulk storage, leasing, social infrastructure).
The fund manager will be required to ensure that all investments comply with the EIB's environmental and social standards. The legal documentation to be entered into by the Bank will include the obligation for the fund manager to ensure that the portfolio companies are in compliance with EU legislation. The Bank will assess the fund manager's capacity and procedures to ensure compliance with the national and European environmental regulations of the individual projects.
The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant directives. Most of the projects financed by the fund are expected not to be subject to public procurement procedures as outlined in Directive 2004/17/EC or 2014/25/EU where applicable.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.