GAVI GUARANTEE FACILITY

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Gesundheit - Gesundheits- und Sozialwesen
The project consists of a guarantee facility to support Gavi, the Vaccine Alliance investments in vaccines and in the immunisation supply chain.
Guarantee facilities to support the activities of Gavi, the Vaccine Alliance. Gavi's objectives include accelerating access to new and underused vaccines with a particular focus on the lowest income countries, strengthening health and immunisation systems in partner countries and shaping the global vaccine market to the benefit of developing countries. The EIB's support, envisaged under the Cotonou Investment Facility, would increase long term funding predictability and decrease financing costs. By supporting further investment into the entire vaccine value chain, from manufacturers' research and development (R&D) to local supply chains and health systems in the African, Caribbean and Pacific (ACP) countries, the operation represents an opportunity to accelerate economic development and growth and to move countries closer to achieving their national objectives of poverty reduction. Immunisation is one of the most effective investments in global health and has a crucial role in achieving 14 of the 17 United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). As one of the most far-reaching health interventions, it closely reflects the ethos of the SDGs: "leaving no one behind."
If located in the EU, the project would not require an environmental impact assessment as per Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, however environmental assessments might be required according to national law.
The Bank will require the Promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.