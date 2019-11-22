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WIELKOPOLSKIE ONSHORE WIND

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.888.009,23 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 40.888.009,23 €
Energie : 40.888.009,23 €
Unterzeichnungsdatum
15/09/2020 : 1.090.843,66 €
15/09/2020 : 3.711.117,61 €
15/09/2020 : 16.418.883,97 €
15/10/2020 : 19.667.163,99 €
Andere Links
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30/11/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WIELKOPOLSKIE ONSHORE WIND
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17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - WIELKOPOLSKIE ONSHORE WIND
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23/11/2019 - WIELKOPOLSKIE ONSHORE WIND
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB und LBBW finanzieren vier Windparks in der Nähe von Posen
Story zum Projekt
Wie aus Luft Wasser wird

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 November 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/09/2020
20190231
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WIELKOPOLSKIE ONSHORE WIND
WPD AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 184 million (EUR 43 million)
PLN 670 million (EUR 156 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction and operation of 4 wind farms for a total capacity of 103MW near Poznan, within the voivodship Wielkopolskie, a cohesion priority region.

The development of onshore wind energy supports the EU and national targets for renewable energy generation and contributes to the EIB's renewable energy and energy efficiency objectives. Additionally, this project contributes to the EIB's lending priority objectives on renewable energy, as well as to climate action and social cohesion.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project has been fully approved following an environmental impact assessment process. With suitable mitigation measures in place, the project is not expected to have a significant negative impact on the integrity of the nearby nature conservation sites.

The promoter is a private entity. The project will be operating without exclusive or special rights, hence private sector procurement procedures will apply.

Weitere Unterlagen
30/11/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WIELKOPOLSKIE ONSHORE WIND
17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - WIELKOPOLSKIE ONSHORE WIND
23/11/2019 - WIELKOPOLSKIE ONSHORE WIND
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB und LBBW finanzieren vier Windparks in der Nähe von Posen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WIELKOPOLSKIE ONSHORE WIND
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95017583
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190231
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - WIELKOPOLSKIE ONSHORE WIND
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
236757409
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190231
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - WIELKOPOLSKIE ONSHORE WIND
Datum der Veröffentlichung
22 Nov 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124806464
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190231
Letzte Aktualisierung
23 Nov 2019
Sektor(en)
Energie
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
WIELKOPOLSKIE ONSHORE WIND
Datenblätter
WIELKOPOLSKIE ONSHORE WIND
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Wie aus Luft Wasser wird

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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Weitere Veröffentlichungen