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AFRICAN DEVELOPMENT PARTNERS III

Unterzeichnung(en)

Betrag
45.984.338,01 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 45.984.338,01 €
Unterzeichnungsdatum
29/11/2019 : 45.984.338,01 €
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Frauenpower für die Wirtschaft

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 August 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/11/2019
20190211
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AFRICAN DEVELOPMENT PARTNERS III
SPECIAL PURPOSE ENTITY(IES)/FUND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 50 million (EUR 46 million)
USD 800 million (EUR 727 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns an equity participation in to African Development Partners III, a pan-African, generalist, closed-ended private equity fund advised by Development Partners International.

The investment strategy follows the one that has been implemented for two predecessor funds. The fund aims to build a diversified pan-African portfolio of private equity investments in growing and profitable companies with emphasis on those benefiting from Africa's growing middle class. It will seek to take control positions, either through majority stakes or through minority positions with strong minority rights built into contractual agreements. African Development Partners III will seek to ensure management and shareholder alignment of interests through active board participation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund will operate in line with the EIB's environmental and social standards.

N/A

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen