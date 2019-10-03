ZKW AUTOMOTIVE LIGHTING RDI

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
The project concerns the promoter's investments in research, development and innovation (RDI) in the field of innovative automotive lighting systems carried out in Austria and Slovakia, as well as investments in state-of-the art machinery and equipment for the promoter's manufacturing site located in Slovakia. The project covers the period between 2019 and 2021.
The project aims at developing innovative lighting systems for automotive applications as well as to enhance the promoter's manufacturing capacity and efficiency by deploying state-of-the-art machinery and equipment in one of its manufacturing plants.
RDI activities as well as the installation of new equipment of this kind are not listed in any of the annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. Therefore the project is not expected to require an Environmental Impact Assessment (EIA) a per the above mentioned Directive; however the Bank's project team will assess the environmental details and decision of the competent authority during the due diligence.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. Procedures followed are in the best interest of the project and satisfactory for the EIB.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.