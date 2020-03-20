IMAR TONGLIAO SAND DUNES SHELTERBELT FORESTS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
This operation is to finance a comprehensive desertification control investment programme through afforestation and implementation of sustainable forest management practices in Horqin Sandy Lands, Tongliao City, Inner Mongolia Autonomous Region (IMAR), China. The total project area is about 138,000 ha. The implementation period is 2020-2024.
The main purpose of the investments is to protect biodiversity and enhance resilience and adaptation to the negative impacts of climate change. The project is expected to contribute significantly to the effective control of encroachment by sand dunes in the Horqin Sandyland region, enhance the region's resilience against the negative impact of climate change, help climate mitigation by sequestering greenhouse gases, promote biodiversity and improve the livelihood of rural population. This project is fully in line with the EU's policy objectives (EU 2016 Strategy on China, which calls for increased cooperation on climate change, and the EU-China 2020 Strategic Agenda for Cooperation - key themes of climate change adaptation and mitigation, and environmental protection).
The project will have to comply with the EIB's environmental and social (E&S) requirements. The E&S aspects and permitting situation as well as the demands and requirements of the competent local environmental authorities will be part of the usual Bank's project due diligence.
The promoter has to ensure that the project is implemented in accordance with the EIB's Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.