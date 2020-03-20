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IMAR TONGLIAO SAND DUNES SHELTERBELT FORESTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
China : 300.000.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/06/2020 : 300.000.000 €
Andere Links
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19/05/2020 - Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - IMAR TONGLIAO SAND DUNES SHELTERBELT FORESTS
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20/05/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IMAR TONGLIAO SAND DUNES SHELTERBELT FORESTS - Environmental Impact Assessment Report
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27/06/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IMAR TONGLIAO SAND DUNES SHELTERBELT FORESTS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 März 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/06/2020
20190157
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
IMAR TONGLIAO SAND DUNES SHELTERBELT FORESTS
TONGLIAO MUNICIPALITY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 658 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

This operation is to finance a comprehensive desertification control investment programme through afforestation and implementation of sustainable forest management practices in Horqin Sandy Lands, Tongliao City, Inner Mongolia Autonomous Region (IMAR), China. The total project area is about 138,000 ha. The implementation period is 2020-2024.

The main purpose of the investments is to protect biodiversity and enhance resilience and adaptation to the negative impacts of climate change. The project is expected to contribute significantly to the effective control of encroachment by sand dunes in the Horqin Sandyland region, enhance the region's resilience against the negative impact of climate change, help climate mitigation by sequestering greenhouse gases, promote biodiversity and improve the livelihood of rural population. This project is fully in line with the EU's policy objectives (EU 2016 Strategy on China, which calls for increased cooperation on climate change, and the EU-China 2020 Strategic Agenda for Cooperation - key themes of climate change adaptation and mitigation, and environmental protection).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will have to comply with the EIB's environmental and social (E&S) requirements. The E&S aspects and permitting situation as well as the demands and requirements of the competent local environmental authorities will be part of the usual Bank's project due diligence.

The promoter has to ensure that the project is implemented in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
19/05/2020 - Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - IMAR TONGLIAO SAND DUNES SHELTERBELT FORESTS
20/05/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IMAR TONGLIAO SAND DUNES SHELTERBELT FORESTS - Environmental Impact Assessment Report
20/05/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IMAR TONGLIAO SAND DUNES SHELTERBELT FORESTS - Social Impact Assessment
27/06/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IMAR TONGLIAO SAND DUNES SHELTERBELT FORESTS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - IMAR TONGLIAO SAND DUNES SHELTERBELT FORESTS
Datum der Veröffentlichung
19 May 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122708418
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung
Projektnummer
20190157
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
China
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IMAR TONGLIAO SAND DUNES SHELTERBELT FORESTS - Environmental Impact Assessment Report
Datum der Veröffentlichung
20 May 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122703026
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190157
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
China
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - IMAR TONGLIAO SAND DUNES SHELTERBELT FORESTS - Social Impact Assessment
Datum der Veröffentlichung
20 May 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122704467
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190157
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
China
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IMAR TONGLIAO SAND DUNES SHELTERBELT FORESTS
Datum der Veröffentlichung
27 Jun 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94360558
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190157
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
China
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
IMAR TONGLIAO SAND DUNES SHELTERBELT FORESTS
Datenblätter
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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