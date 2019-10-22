Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

UFI FILTERS RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
41.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 41.000.000 €
Industrie : 41.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/10/2019 : 41.000.000 €
Andere Links
Related public register
10/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UFI FILTERS RDI
Related public register
12/06/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - UFI FILTERS RDI
Übergeordnetes Projekt
ITALIAN RISK SHARING INITIATIVE FOR RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 November 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/10/2019
20190143
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UFI FILTERS RDI
UFI FILTERS SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 41 million
EUR 82 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns Research, Development and Innovation (RDI) activities in the field of innovative filtering solutions as well as thermal management applications primarily for very low and zero carbon emission powertrain technologies. The activities will be carried out in Italy over the period between 2019 and 2022.

The project will contribute to increasing the promoter's knowledge and know-how and testing capability related to filtering solutions and thermal management applications.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Research and development activities on filtering solutions and thermal management applications are not listed in any of the annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. The financed activities will be carried out in already-authorised existing facilities, that will not change their scope due to the project, thus not requiring any additional environmental permits.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and does not have the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. Procedures followed are in the best interest of the project and satisfactory for the Bank.

Weitere Unterlagen
10/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UFI FILTERS RDI
12/06/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - UFI FILTERS RDI
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
ITALIAN RISK SHARING INITIATIVE FOR RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UFI FILTERS RDI
Datum der Veröffentlichung
10 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91960990
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190143
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - UFI FILTERS RDI
Datum der Veröffentlichung
12 Jun 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237245584
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20190143
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
10/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UFI FILTERS RDI
Related public register
12/06/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - UFI FILTERS RDI
Andere Links
Übersicht
UFI FILTERS RDI
Datenblätter
UFI FILTERS RDI
Übergeordnetes Projekt
ITALIAN RISK SHARING INITIATIVE FOR RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen