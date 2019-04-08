SOUTHERN SSA OFF-GRID SOLAR ENERGY ROLL-OUT

Übersicht
The project will finance the roll-out of off-grid solar energy systems in Mozambique and potentially other countries in Southern Sub-Saharan Africa.
The operation aims deploying last mile distribution for underserved rural off-grid households and micro-entrepreneurs communities in Mozambique and to a lesser extent in Malawi The operation consists in the distribution, installation, and financing of Solar Home Systems (SHS) and devices in Southern Africa by the promoter. The project is expected to have significant positive social impact given that final beneficiaries are typically off-grid households and small commercial activities, which will be enabled to improve their quality of life and partially use the energy services for productive use and income generating activities.
The relatively small size of the household solar home systems, the multiple locations and the nature of the installation of solar powered systems will limit the potential negative environmental impacts of the operation. The due diligence will review the promoter's capacity, approach and procedures for ensuring that the operation is implemented in line with the Bank's environmental standards, notably for what concerns potential residual risks, such as e-waste and battery disposal/recycling, as well as client protection principles. The project is expected to be environmentally and socially sound. It will facilitate access to renewable energy for an unserved or underserved population and mitigate CO2 emissions from fossil energy sources currently used for lighting and electricity generation.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.