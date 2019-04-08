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SOUTHERN SSA OFF-GRID SOLAR ENERGY ROLL-OUT

Unterzeichnung(en)

Betrag
9.024.456,28 €
Länder
Sektor(en)
Malawi : 3.609.782,51 €
Mosambik : 5.414.673,77 €
Energie : 9.024.456,28 €
Unterzeichnungsdatum
4/12/2019 : 3.609.782,51 €
4/12/2019 : 5.414.673,77 €
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05/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOUTHERN SSA OFF-GRID SOLAR ENERGY ROLL-OUT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 April 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/12/2019
20190132
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SOUTHERN SSA OFF-GRID SOLAR ENERGY ROLL-OUT
SOLAR WORKS MOZAMBIQUE LDA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 10 million (EUR 9 million)
USD 29 million (EUR 26 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the roll-out of off-grid solar energy systems in Mozambique and potentially other countries in Southern Sub-Saharan Africa.

The operation aims deploying last mile distribution for underserved rural off-grid households and micro-entrepreneurs communities in Mozambique and to a lesser extent in Malawi The operation consists in the distribution, installation, and financing of Solar Home Systems (SHS) and devices in Southern Africa by the promoter. The project is expected to have significant positive social impact given that final beneficiaries are typically off-grid households and small commercial activities, which will be enabled to improve their quality of life and partially use the energy services for productive use and income generating activities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The relatively small size of the household solar home systems, the multiple locations and the nature of the installation of solar powered systems will limit the potential negative environmental impacts of the operation. The due diligence will review the promoter's capacity, approach and procedures for ensuring that the operation is implemented in line with the Bank's environmental standards, notably for what concerns potential residual risks, such as e-waste and battery disposal/recycling, as well as client protection principles. The project is expected to be environmentally and socially sound. It will facilitate access to renewable energy for an unserved or underserved population and mitigate CO2 emissions from fossil energy sources currently used for lighting and electricity generation.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
05/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOUTHERN SSA OFF-GRID SOLAR ENERGY ROLL-OUT
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOUTHERN SSA OFF-GRID SOLAR ENERGY ROLL-OUT
Datum der Veröffentlichung
5 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92040038
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190132
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Malawi
Mosambik
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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SOUTHERN SSA OFF-GRID SOLAR ENERGY ROLL-OUT
Datenblätter
SOUTHERN SSA OFF-GRID SOLAR ENERGY ROLL-OUT

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The Reencontro Association in Maputo, Mozambique runs sewing workshops using machines running on solar energy. How is this possible? These machines are SolarWorks products. This company is innovating in solar power systems, particularly with sewing machines and other appliances. Their objective is provide clean affordable energy to households and make productive use of renewable energy. Team Europe is proud to support SolarWorks in the deployment of off-grid solar powered solutions for households and micro-entrepreneurs.
Promoting solar-powered sewing machines in Mozambique
©EIB

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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