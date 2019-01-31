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RDI FOR DOOR SOLUTIONS

Unterzeichnung(en)

Betrag
230.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 230.000.000 €
Industrie : 230.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/09/2019 : 230.000.000 €
Andere Links
Related public register
20/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RDI FOR DOOR SOLUTIONS
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - RDI FOR DOOR SOLUTIONS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Oktober 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/09/2019
20190131
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RDI FOR DOOR SOLUTIONS
ASSA ABLOY AB (PUBL)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 230 million
EUR 473 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns investments in research, development and innovation (RDI) activities related to door opening and entrance systems, automation, identifications and control systems, aiming to improve security, safety and convenience.

The project concerns RDI activities that will be implemented over the period 2019-2022. The exact calendar will be defined during the project's due diligence.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities without changing the already authorized scope and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The results of this RDI project are expected to contribute to improving the sustainability of entrance solutions, primarily in terms of energy savings. Further details will be analysed during the due diligence.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC where applicable, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
20/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RDI FOR DOOR SOLUTIONS
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - RDI FOR DOOR SOLUTIONS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RDI FOR DOOR SOLUTIONS
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
93816272
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190131
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
EFTA-Länder
Länder
Finnland
Frankreich
Deutschland
Norwegen
Polen
EU-Länder
Schweden
Schweiz
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - RDI FOR DOOR SOLUTIONS
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
183621870
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190131
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
EFTA-Länder
Länder
Finnland
Frankreich
Deutschland
Norwegen
Polen
EU-Länder
Schweden
Schweiz
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
20/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RDI FOR DOOR SOLUTIONS
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21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - RDI FOR DOOR SOLUTIONS
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Datenblätter
RDI FOR DOOR SOLUTIONS

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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