UKRAINE PUBLIC BUILDINGS ENERGY EFFICIENCY

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Stadtentwicklung - Baugewerbe/Bau
Framework loan aimed at thermal refurbishment of public buildings in Ukraine.
The projects aim at supporting energy efficiency improvements in public buildings in Ukraine (including administrative, schools, kindergartens, cultural buildings, hospitals). The investment needs for renovation of public buildings in Ukraine are estimated to be at least €2 billion. EIB projects would focus on comprehensive refurbishment including horizontal measures and integration of small-scale renewables.
The underlying projects or measures would not be expected to fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU, if located in the EU. The environmental assessment process and relevant documents will be reviewed during the project's due diligence. Through energy savings, the project will enable lower energy consumption and will reduce associated CO2 emissions.
The Bank will require the Promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
The Bank will ensure adequate visibility of the EU contribution through the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.