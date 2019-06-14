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POLAND SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES V

Unterzeichnung(en)

Betrag
305.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 305.000.000 €
Dienstleistungen : 305.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/09/2019 : 305.000.000 €
Andere Links
Related public register
27/07/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLAND SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES V
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - POLAND SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES V
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB fördert Forschung und Entwicklung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Juni 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/09/2019
20190041
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
POLAND SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES V
REPUBLIQUE DE POLOGNE - MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 305 million
EUR 679 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The project finances a broad range of research and development (R&D) activities procured on a competitive basis by two national agencies in 2019 and 2020. The National Science Centre (NSC) in Krakow finances excellent, early-stage research projects. The National Centre for Research and Development (NCRD) in Warsaw finances applied R&D projects and downstream innovation activities of strategic importance.

The project's objective is to support the Europe 2020 Strategy for smart, sustainable and inclusive growth as well as cohesion policy. The project should also improve Poland's capacity to contribute to the common European Research Area and the European Higher Education Area. It aims to achieve this by financing excellent basic research performed by public research entities as well as strategic applied research and development performed by public research entities in collaboration with the industry. Poland performs below EU average with regard to gross domestic expenditure on R&D (GERD), which stood at 1% in 2017 against an EU average of 2%. The project is an important element in Poland's effort to increase its gross domestic expenditure on R&D towards its national EU2020 target of 1.7% of gross domestic product (GDP) by 2020.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The operation finances intangible scientific activities financed by the National Science Centre and the National Centre for Research and Development. Due to the nature of the operation (mainly salaries of R&D staff), it does not fall under the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. The Bank will verify during the appraisal the promoter's standards and principles in respect of environmental and social aspects, in particular the adherence to the relevant EU Directives. In addition, the potential share of financing dedicated for climate action research will be reviewed.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
27/07/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLAND SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES V
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - POLAND SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES V
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB fördert Forschung und Entwicklung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLAND SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES V
Datum der Veröffentlichung
27 Jul 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
93693698
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190041
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - POLAND SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES V
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151072238
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190041
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
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Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB fördert Forschung und Entwicklung

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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