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CREDIT AGRICOLE - SOUTIEN JEUNES AGRICULTEURS

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 75.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/07/2019 : 75.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 100 Millionen Euro für landwirtschaftliche Betriebe EIB und Crédit Agricole-Gruppe bestätigen Freigabe der dritten Tranche ihres gemeinsamen Finanzierungsprogramms

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Mai 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/07/2019
20190035
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CREDIT AGRICOLE - SOUTIEN JEUNES AGRICULTEURS
CREDIT AGRICOLE SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation aims to support young farmers (no more than 40 years old) and facilitate their access to longer-term financing in France for their investments in agriculture and bioeconomy sector.

Cette opération permettra le financement de projets de petite et moyenne dimension mis en oeuvre par des petites et moyennes entreprises (PMEs).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Les bénéficiaires finaux devront se conformer à la législation nationale et européenne pertinente en vigueur.

Les bénéficiaires finaux devront se conformer à la législation nationale et européenne pertinente en vigueur.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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