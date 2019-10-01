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BANK OF GEORGIA - LOAN FOR SMES AND MID-CAPS II

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Georgien : 75.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/12/2020 : 25.000.000 €
17/12/2019 : 50.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Oktober 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2019
20190019
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BANK OF GEORGIA - LOAN FOR SMES AND MID-CAPS II
JSC BANK OF GEORGIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a loan dedicated to finance eligible local SMEs and Mid-Caps through Bank of Georgia.

The project will enhance access to finance to the target beneficiaries and support local private sector development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The EIB will require the intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that the procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects receiving Bank of Georgia financing will comply with national legislation and the ElB's Environmental and Social Standards.

The intermediary institution will be required to take all the requisite measures to ensure that any procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances are in accordance with EIB Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Political Risk Guarantee.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen