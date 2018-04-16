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ANIMAL HEALTH R&D SPAIN

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 35.000.000 €
Industrie : 35.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/05/2021 : 10.000.000 €
28/05/2019 : 25.000.000 €
Andere Links
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11/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ANIMAL HEALTH R&D SPAIN
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23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ANIMAL HEALTH R&D SPAIN
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16/04/2018 - MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN AND PORTUGAL 2
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN AND PORTUGAL 2

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Mai 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/05/2019
20190003
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ANIMAL HEALTH R&D SPAIN
LABORATORIOS HIPRA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35 million
EUR 82 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project consists of research and development (R&D) investments and other expenditures related to animal health.

The EIB loan will be used to support the implementation of the company's strategy. The investments are expected to support the promoter's competitiveness and growth.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research, development, and technology deployment that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
11/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ANIMAL HEALTH R&D SPAIN
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ANIMAL HEALTH R&D SPAIN
16/04/2018 - MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN AND PORTUGAL 2
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN AND PORTUGAL 2

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ANIMAL HEALTH R&D SPAIN
Datum der Veröffentlichung
11 Jun 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92202383
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190003
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ANIMAL HEALTH R&D SPAIN
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
162519027
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190003
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN AND PORTUGAL 2
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82865488
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170871
Letzte Aktualisierung
16 Apr 2018
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Spanien, Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
11/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ANIMAL HEALTH R&D SPAIN
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23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ANIMAL HEALTH R&D SPAIN
Related EFSI register
16/04/2018 - MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN AND PORTUGAL 2
Andere Links
Übersicht
ANIMAL HEALTH R&D SPAIN
Datenblätter
ANIMAL HEALTH R&D SPAIN
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN AND PORTUGAL 2

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen