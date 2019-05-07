Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

WARSAW APPROACHES II (TEN-T)

Unterzeichnung(en)

Betrag
270.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 270.000.000 €
Verkehr : 270.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/08/2019 : 270.000.000 €
Andere Links
Related public register
19/07/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WARSAW APPROACHES II (TEN-T)
Related public register
19/07/2019 - Nicht-technische Zusammenfassung - WARSAW APPROACHES II (TEN-T) - Raport o oddziaływaniu na Środowisko - Lotnisko-Grojec
Related public register
19/07/2019 - Nicht-technische Zusammenfassung - WARSAW APPROACHES II (TEN-T) - Raport o oddziaływaniu na Środowisko - Autostrady A2 na odcinku Warszawa-Kukuryki

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Mai 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/08/2019
20180899
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WARSAW APPROACHES II (TEN-T)
MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND CONSTRUCTION / GDDKIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 270 million
EUR 747 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction and upgrade of several road stretches to motorway/expressway standards, totalling some 50km, to improve the access to the Polish capital from the south-east.

The project is located on the Trans-European Transport Network (TEN-T) - Regulation 1315/2013 - and will improve road traffic conditions in the corridor and in particular, on a section of the multi-modal North Sea - Baltic corridor. It addresses a gap in the efficiency of access road network alignment and will eliminate traffic bottlenecks near Warsaw. The expected economic benefits include time savings and vehicle operating cost reductions for road users due to enhanced road capacity. The project may also offer some modest safety and environmental benefits.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of the EIA Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU requiring a full EIA procedure. EIAs have been completed for all sections and the Competent Authorities issued Environmental Decisions.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU. All works contracts have been published in the Official Journal of the European Union (OJEU) in 2015 and all services contracts in 2016 by referring to the Directive 2004/18/EC.

Weitere Unterlagen
19/07/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WARSAW APPROACHES II (TEN-T)
19/07/2019 - Nicht-technische Zusammenfassung - WARSAW APPROACHES II (TEN-T) - Raport o oddziaływaniu na Środowisko - Lotnisko-Grojec
19/07/2019 - Nicht-technische Zusammenfassung - WARSAW APPROACHES II (TEN-T) - Raport o oddziaływaniu na Środowisko - Autostrady A2 na odcinku Warszawa-Kukuryki

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WARSAW APPROACHES II (TEN-T)
Datum der Veröffentlichung
19 Jul 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90205683
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180899
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - WARSAW APPROACHES II (TEN-T) - Raport o oddziaływaniu na Środowisko - Lotnisko-Grojec
Datum der Veröffentlichung
19 Jul 2019
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90972380
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20180899
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - WARSAW APPROACHES II (TEN-T) - Raport o oddziaływaniu na Środowisko - Autostrady A2 na odcinku Warszawa-Kukuryki
Datum der Veröffentlichung
19 Jul 2019
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90953814
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20180899
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
19/07/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WARSAW APPROACHES II (TEN-T)
Related public register
19/07/2019 - Nicht-technische Zusammenfassung - WARSAW APPROACHES II (TEN-T) - Raport o oddziaływaniu na Środowisko - Lotnisko-Grojec
Related public register
19/07/2019 - Nicht-technische Zusammenfassung - WARSAW APPROACHES II (TEN-T) - Raport o oddziaływaniu na Środowisko - Autostrady A2 na odcinku Warszawa-Kukuryki
Andere Links
Übersicht
WARSAW APPROACHES II (TEN-T)
Datenblätter
WARSAW APPROACHES II (TEN-T)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen