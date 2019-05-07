WARSAW APPROACHES II (TEN-T)

Übersicht
The project consists of the construction and upgrade of several road stretches to motorway/expressway standards, totalling some 50km, to improve the access to the Polish capital from the south-east.
The project is located on the Trans-European Transport Network (TEN-T) - Regulation 1315/2013 - and will improve road traffic conditions in the corridor and in particular, on a section of the multi-modal North Sea - Baltic corridor. It addresses a gap in the efficiency of access road network alignment and will eliminate traffic bottlenecks near Warsaw. The expected economic benefits include time savings and vehicle operating cost reductions for road users due to enhanced road capacity. The project may also offer some modest safety and environmental benefits.
The project falls under Annex I of the EIA Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU requiring a full EIA procedure. EIAs have been completed for all sections and the Competent Authorities issued Environmental Decisions.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU. All works contracts have been published in the Official Journal of the European Union (OJEU) in 2015 and all services contracts in 2016 by referring to the Directive 2004/18/EC.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.