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DERICHEBOURG RECYCLAGE&ECONOMIE CIRCULAIRE

Unterzeichnung(en)

Betrag
130.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 130.000.000 €
Müllbeseitigung : 130.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/07/2019 : 130.000.000 €
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Frankreich: Investitionsoffensive für Europa - Derichebourg erhält 130 Millionen Euro von der EIB

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Mai 2019
Projektstatus
Referenz
In Prüfung | 13/03/2019
20180889
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DERICHEBOURG RECYCLAGE&ECONOMIE CIRCULAIRE
DERICHEBOURG SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 130 million
EUR 270 million
Ort
Sektor(en)
  • Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Le projet prévoit le financement du programme d'investissement pluriannuel du groupe avec pour objectif le renforcement du rendement de ses activités de recyclage.

L'objectif du projet est de contribuer à la récupération des matières secondaires afin d'atteindre un meilleur rendement du taux de recyclage conformément aux Directives Européennes et à la législation nationale.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Au niveau national, le projet rentre dans le cadre réglementaire favorisant l'économie circulaire en général et l'énergie durable: Grenelle environnement, plan déchets en 2014, Loi sur La Transition Energétique pour une Croissance Verte (LTECV). Cette dernière, adoptée en 2015. Les principaux impacts environnementaux du projet sont le bruit, les odeurs et les polluants atmosphériques lors de la collecte des déchets et de l'exploitation des stations de recyclage. Comme l'exigent les différentes autorisations respectives, ces risques seront traités par des mesures d'atténuation spécifiques et plus généralement par l'utilisation obligatoire des "Meilleures techniques disponibles" (MTD) pour ces équipements. Enfin, les missions de surveillance et de contrôle des polluants doivent être conformes aux normes de l'industrie.

La BEI a conclu que le promoteur était une société privée non soumise aux règles de l'UE en matière de marchés publics ou de concessions. Toutefois, si, après l'évaluation du projet, la BEI devait conclure que le promoteur était finalement soumis à la législation de l'UE en matière de passation des marchés publics Directives 2014/23/EU / 2014/24/UE ou 2004/18/CE, le cas échéant, la Banque demanderait alors au promoteur de veiller à ce que les contrats pour la mise en oeuvre du projet ont été / seront soumis conformément à la législation applicable en matière de passation des marchés de l'UE Directive 2014/23/UE / 2014/24/UE ou 2004/18/CE, le cas échéant, ainsi que la Directive 89/665/CEE, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union Européenne, avec la publication des avis d'appels d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, en tant que de besoin.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DERICHEBOURG RECYCLAGE&ECONOMIE CIRCULAIRE
Datum der Veröffentlichung
27 Jul 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90025623
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180889
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - DERICHEBOURG RECYCLAGE&ECONOMIE CIRCULAIRE
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
190021957
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180889
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - DERICHEBOURG RECYCLAGE&ECONOMIE CIRCULAIRE
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122900175
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180889
Letzte Aktualisierung
14 Sep 2019
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Derichebourg obtient un financement de 130 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement dans le cadre du Plan Juncker
Derichebourg Recyclage&Economie Circulaire
©Derichebourg

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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